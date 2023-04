Schauspielerin Carol Locatell (1940-2023) ist ihrem langen Krebsleiden erlegen. Die Amerikanerin wurde vor allem für ihre Darstellung der vulgären Mutter Ethel Hubbard in dem Horrorfilm «Freitag der 13. - Ein neuer Anfang» aus dem Jahr 1985 bekannt. Es war der fünfte Teil der Horrorfilmreihe «Freitag der 13.». Locatell starb am 11. April im Alter von 82 Jahren in ihrem Haus in Sherman Oaks.