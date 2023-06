«Immer noch Schmetterlinge im Bauch»

Bald werde ihr zukünftiger Ehemann von Regensburg zu ihr nach Gmund an den Tegernsee ziehen, so Dietel. «Er ist der erste Mann, bei dem ich nach so langer Zeit immer noch Schmetterlinge im Bauch habe, wenn ich an ihn denke», sagt die Schauspielerin über den Partner an ihrer Seite. «Ich habe noch nie so eine tiefe Liebe empfunden, wie zu ihm.»