Schauspielerin Emma Thompson fühlte sich von Branagh-Affäre gedemütigt

Branagh und Bonham Carter sollen sich näher gekommen sein, als sie in seiner Version von «Mary Shelley's Frankenstein» mitspielte. Die Beziehung der beiden dauerte fünf Jahre. Thompson sagte: «Ich war völlig, völlig blind gegenüber der Tatsache, dass er am Set Beziehungen mit anderen Frauen hatte. Was ich gelernt habe, ist, wie einfach es ist, von seinem eigenen Wunsch, sich selbst zu betrügen, geblendet zu werden.» Sie habe sich nur «halb lebendig» gefühlt. «Jedes Gefühl, ein liebenswerter oder würdiger Mensch zu sein, war völlig verschwunden», fügte die 63-Jährige hinzu.