Schauspielerin Hailee Steinfeld erwartet ihr erstes Kind

Das Jahr 2025 hält für Hailee Steinfeld (29) noch eine ganz besondere Überraschung bereit: Nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit mit NFL–Star Josh Allen (29) verkündet die Schauspielerin, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.
In ihrem Newsletter «Beau Society» liess die Marvel–Darstellerin ihre Follower an der frohen Botschaft teilhaben. Sie veröffentlichte eine Liste mit 29 Lieblingsmomenten aus dem vergangenen Jahr – und das letzte Highlight war ein Video, das keine Fragen offenliess. Die Aufnahmen zeigen Steinfeld im Schnee, die liebevoll ihren wachsenden Babybauch umfasst, während ihr Ehemann ihn zärtlich küsst. Dazu trägt sie einen Pullover mit dem Schriftzug «Mother». Am Ende des Clips stehen die werdenden Eltern Händchen haltend vor einem kleinen Schneemann.
Kurz nach der Newsletter–Veröffentlichung teilten Steinfeld und Allen das Video auch gemeinsam auf Instagram. Dazu schrieben sie schlicht einen Herz–Emoji.
Hochzeit im Mai
Hailee Steinfeld und Josh Allen wurden erstmals im Mai 2023 miteinander in Verbindung gebracht wurde, im Juli 2024 machten sie ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Auf der Plattform teilten sie dann vier Monate später auch die Neuigkeit über ihre Verlobung mit romantischen Fotos des Antrags.
Die Hochzeit folgte im vergangenen Mai bei einer intimen Zeremonie in Südkalifornien. Wenige Wochen später verriet der Quarterback der Buffalo Bills bei einer Pressekonferenz, wie sehr ihn das Eheleben erfüllt. «Ich habe meine beste Freundin geheiratet. Sie macht alles einfacher», erklärte Allen gegenüber Reportern. Er bezeichnete die Entscheidung zur Hochzeit als «die wichtigste Entscheidung meines Lebens» und fügte hinzu: «Und ich habe die richtige getroffen.»
Die Baby–News erreichen Steinfeld in einer auch beruflich äusserst erfolgreichen Phase. Mit ihrer Rolle in «Sinners» gilt sie als heisse Anwärterin auf eine Oscar–Nominierung als Beste Nebendarstellerin. Sollte sie nominiert werden, wäre es ihre zweite Nominierung in dieser Kategorie, die erste erhielt sie bereits 2011 im Alter von nur 14 Jahren für ihre Rolle in «True Grit».