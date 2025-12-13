Schauspielerin Hailee Steinfeld erwartet ihr erstes Kind

In ihrem Newsletter «Beau Society» liess die Marvel–Darstellerin ihre Follower an der frohen Botschaft teilhaben. Sie veröffentlichte eine Liste mit 29 Lieblingsmomenten aus dem vergangenen Jahr – und das letzte Highlight war ein Video, das keine Fragen offenliess. Die Aufnahmen zeigen Steinfeld im Schnee, die liebevoll ihren wachsenden Babybauch umfasst, während ihr Ehemann ihn zärtlich küsst. Dazu trägt sie einen Pullover mit dem Schriftzug «Mother». Am Ende des Clips stehen die werdenden Eltern Händchen haltend vor einem kleinen Schneemann.