Schönheit ist keine Frage des Alters, wann fühlen Sie sich selbst am schönsten?

Berben: Ich denke, wenn man glücklich ist, fühlt man sich auch am schönsten. So geht es mir zumindest. In den Momenten, in denen ich mir meinen Privilegien - wie ich lebe, dass ich einen Beruf habe, für den ich geliebt werde, dass ich gesund bin, dass ich stetig neuen Herausforderungen begegnen darf - bewusst bin, bin ich glücklich. Diese Zufriedenheit lässt mich schön fühlen. Die Tatsache, immer wieder in andere Figuren schlüpfen zu können und mich mit der Diversität an Menschen und Lebensformen auseinandersetzen zu können, gibt mir Kraft und macht den Geist sehr weit. Es ist ein Privileg, so leben zu können.