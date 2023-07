Schauspielerin Josephine Chaplin stirbt mit 74 Jahren

1972 wirkte sie in der Produktion «Pasolinis tolldreiste Geschichten» neben Hugh Griffith (1912-1980) und Laura Betti (1927-2004) mit. Es folgte der Film «Jack the Ripper - Der Dirnenmörder von London» (1974) an der Seite von Klaus Kinski (1926-1991) und Andreas Mannkopff (1939-2015). Zuletzt sah man sie 1987 in «Hemingway», einem vierteiligen Fernsehfilm.