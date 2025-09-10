Schauspielerin Katrin Sass erhält Goldene Henne für ihr Lebenswerk

Silbereisen machte darauf aufmerksam, dass es gleich mehrere Premieren am 12. September geben wird. «Wir feiern 30 Jahre Goldene Henne und zum ersten Mal live in der ARD! Einen besseren Moment, einmal gemeinsam durch den Abend zu führen, kann es nicht geben.» Sein Kollege Pflaume ergänzte: «Manchmal dauern auch die naheliegenden Dinge etwas länger. Wir waren ja schon häufig wechselseitig Gast. Aber dass wir als Moderations–Duo vor der Kamera stehen, das gab es eben noch nicht.» Die Henne sei dafür die perfekte Gelegenheit.