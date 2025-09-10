Schauspielerin Katrin Sass erhält Goldene Henne für ihr Lebenswerk

Am Freitag, 12. September, wird in Leipzig die «Goldene Henne» vergeben. Schauspielerin Katrin Sass (68) erhält an dem Abend eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Das hat Hubert Burda Media am Mittwoch bekannt gegeben.
Jury bescheinigt Katrin Sass, dass sie «zu den ganz Grossen ihres Fachs» gehört
In der Begründung der Jury wird Sass als Schauspiellegende gewürdigt. «Schon zu DDR–Zeiten war sie ein Publikumsliebling. Nach der Wende feierte die gebürtige Schwerinerin als Polizeiruf–110 Kommissarin Erfolge und begeisterte in der Tragikomödie ‹Good bye, Lenin› sowie im Stasi–Drama ‹Weissensee› ein Millionenpublikum. Seit mehr als einem Jahrzehnt brilliert sie im Usedom–Krimi in der ARD als ehemalige Staatsanwältin Karin Lossow», heisst es in der Erklärung zu ihrem Schaffenswerk. «Sass, vielfach ausgezeichnet, gehört zu den ganz Grossen ihres Fachs. Wunderbar wandelbar, ein gesamtdeutscher Star, der jede Rolle in Perfektion ausfüllt. Dafür ehrt die Jury Katrin Sass mit der Ehren–Henne.»
Premiere für Florian Silbereisen und Kai Pflaume
Die Verleihung der Goldenen Henne in der Halle 1 der Leipziger Messe wird ab 20:15 Uhr live im Ersten übertragen. Präsentiert wird sie von Florian Silbereisen (44) und Kai Pflaume (58, die erstmals gemeinsam durch eine Show führen. Im Interview mit der Zeitschrift «SuperIllu», die am 11. September erscheint, betonten die beiden noch einmal, wie sehr sie sich auf den Abend freuen – und was sie aneinander schätzen.
Silbereisen machte darauf aufmerksam, dass es gleich mehrere Premieren am 12. September geben wird. «Wir feiern 30 Jahre Goldene Henne und zum ersten Mal live in der ARD! Einen besseren Moment, einmal gemeinsam durch den Abend zu führen, kann es nicht geben.» Sein Kollege Pflaume ergänzte: «Manchmal dauern auch die naheliegenden Dinge etwas länger. Wir waren ja schon häufig wechselseitig Gast. Aber dass wir als Moderations–Duo vor der Kamera stehen, das gab es eben noch nicht.» Die Henne sei dafür die perfekte Gelegenheit.
Pflaume bescheinigt Silbereisen in dem Interview «eine unglaubliche Entwicklung» in den vergangenen 20 Jahren. «Heute steht er für mich in einer Reihe mit Rudi Carrell und anderen grossen Showmastern.» Auch Florian Silbereisen schwärmte wiederum von seinem Kollegen: «Er kombiniert perfektes Handwerk mit ganz viel Empathie und Freude am Beruf. Nicht umsonst ist er seit vielen Jahren der erfolgreichste Moderator der Nation.»
Preis in Erinnerung an Helga «Henne» Hahnemann
Die Goldene Henne ist eine Veranstaltung von «SuperIllu» und MDR, in Kooperation mit NDR und rbb. Der Publikums– und Medienpreis Goldene Henne wird seit 1995 jährlich vergeben – zur Erinnerung an die 1991 verstorbene Entertainerin Helga Hahnemann, die den Spitznamen «Henne» trug.
In der Leipziger Messe werden am 12. September rund 4.500 Zuschauern erwartet. In diesem Jahr wird der Preis in den vier Publikumskategorien vergeben: «Film & Fernsehen», «Entertainment», «Musik» und «Sport». Es soll zudem mehrere Ehrenpreise der Jury geben. Auf der Bühne werden unter anderem Unheilig, Sarah Connor, Ronan Keating, Michael Patrick Kelly, The BossHoss, Max Giesinger, Karat und Die Prinzen für musikalische Unterhaltung sorgen.