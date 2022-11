Schauspielerin Katy Karrenbauer (59) zieht am Freitag (18. November, 20:15 Uhr live in Sat.1) in das Haus von «Promi Big Brother» ein. Das gab der Sender nun bekannt. Die 59-Jährige wurde durch ihre Rolle als Insassin Walter in der Serie «Hinter Gittern - Der Frauenknast» (1997-2007) bekannt.