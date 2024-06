Schauspielerin Lupita Nyong'o ist bereit für romantische Komödien

Zunächst wird man Nyong'o aber wieder in ihrem gewohnten Metier zu sehen kriegen. Am 27. Juni kommt «A Quiet Place: Tag eins» in die Kinos. In dem Horrorfilm von Michael Sarnoski, einem Spin–off zu «A Quiet Place» von 2018, verkörpert sie Sam. Diese muss in New York City eine Alien–Invasion gegen mordlustige Kreaturen mit extrem feinem Gehör überstehen.