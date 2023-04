Schauspielerin Maria Sebaldt stirbt im Alter von 92 Jahren

In den 80er Jahren startete sie noch einmal durch, spielte sich mit den TV-Serien «Die Wicherts von nebenan» und «Ich heirate eine Familie» in die Herzen der Zuschauer. Dazu kamen Gastrollen in TV-Reihen wie «Tatort», «Traumschiff», «Derrick» und «Der Alte». Noch 2014, im Alter von 83 Jahren, stand sie für das «Traumschiff» vor der Kamera.