Schauspielerin Martina Gedeck: Blond auf dem roten Teppich

In «Woodwalkers», der am 24. Oktober in die Kinos startet, spielt die 63–Jährige an der Seite von Oliver Masucci (55) und Hannah Herzsprung (43). Der Fantasyfilm basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Katja Brandis (54) und handelt von Carag, einem Jungen, der sich in einen Puma verwandeln kann.