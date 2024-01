Schauspielerin Mia Goth wegen Gewalt am Filmset verklagt

Es handelte sich dabei um die Dreharbeiten zu «MaXXXine», dem dritten Teil einer Horrorfilmreihe der Filmproduktionsfirma A24, der dieses Jahr erscheinen soll. Die ersten beiden Teile «X» und «Pearl» wurden 2022 veröffentlicht – ebenfalls mit Mia Goth in der Hauptrolle Maxine Minx. In der Klage gibt Hunter an, für drei Drehtage engagiert worden zu sein, um einen Toten zu spielen.