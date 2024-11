Schauspielerin Rashida Jones ehrt verstorbenen Vater Quincy Jones

«Werde seine Umarmungen vermissen»

Sie blickt zudem auf Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit ihrem Vater zurück. Der Produzent von Michael Jackson (1958–2009) sei in seinem Erwachsenenleben immer ein Nachtmensch gewesen. «Als ich klein war, wachte ich mitten in der Nacht auf, um ihn zu suchen. Zweifellos war er irgendwo im Haus und komponierte (nach alter Schule, mit Stift und Noten). Er hatte mich nie zurück ins Bett geschickt. Er lächelte und nahm mich in seine Arme, während er weiterarbeitete. Es gab keinen sichereren Ort auf der Welt für mich», erklärt die «Parks and Recreation»–Schauspielerin.