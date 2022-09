Schauspielerin Sandra Oh nimmt an der Beerdigung der Queen teil

Neben Staatsoberhäuptern und Royals aus aller Welt werden dem Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am Montag (19. September) in London auch einige Prominente beiwohnen. So etwa Schauspielerin Sandra Oh (51), die als Mitglied der kanadischen Delegation teilnehmen wird, die den kanadischen Premierminister Justin Trudeau (50) in die englische Hauptstadt begleiten.