Schauspielerin Sophie Turner übernimmt Hauptrolle in Dramaserie «Joan»

Die Serie spielt im aufstrebenden London der 1980er Jahre und folgt «X-Men: Dark Phoenix»-Star Turner als Kriminelle, deren Taten ihr in der Unterwelt der Stadt den Spitznamen «The Godmother» einbrachten. Sie beginnt mit Hannington in ihren Zwanzigern in einer katastrophalen Ehe mit einem gewalttätigen Mann. Als er sich aus dem Staub macht, will sie ein besseres Leben für sich und ihre Tochter Debbie. Irgendwann verwandelt sie sie sich in eine erfolgreiche Juwelendiebin.