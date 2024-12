Schauspielerin Teri Hatcher wird 60: Von wegen verzweifelt!

Duolingo, Katzen und Humor

In derselben Sendung scherzte sie auch darüber, dass Zeit mit der Sprachlern–App Duolingo und ihrer Katze besser wären als jedes Date. Ihr entwaffnend ehrlicher Humor hat Hatcher auch schon auf die Comedy–Bühne gebracht. Bei dem Stand–up–Special «Even More Funny Women of a Certain Age» trat sie 2021 mit ihrem eigenen Programm auf. Mit ihren Witzen will Hatcher anderen Frauen in ihrem Alter zu zeigen, dass Alleinsein nicht gleich Einsamkeit ist. «Das Ziel ist es, alternde Frauen zu vereinen», sagte sie «Variety» über ihr Programm.