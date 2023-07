Schauspielerstreik: Brian Cox und Imelda Staunton schliessen sich an

Britische Stars schliessen sich dem Streik der Schauspielenden in Hollywood an: Am Freitag sind unter anderem Brian Cox (77) von «Succession», Imelda Staunton (67) von «The Crown» und Simon Pegg (53) aus «Mission Impossible» in London auf die Strassen gegangen, um sich mit der Gewerkschaft SAG-AFTRA zu solidarisieren.