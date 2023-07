Schauspielerstreik: Zendayas neuer Film «Challengers» verschoben

Schauspielerinnen und Schauspieler in der Gewerkschaft sollen während der Arbeitsniederlegung nicht vor die Kamera treten, um für anstehende Produktionen zu drehen. Zudem ist unter anderem untersagt, Filme mit Beiträgen auf Social-Media-Plattformen zu bewerben oder Premieren zu besuchen. Die Stars des «Barbie»-Films, Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42), nahmen wegen des Streiks etwa nicht an der Premierenfeier in Berlin teil. Der Cast des Films «Oppenheimer» kam der Aufforderung bereits am 13. Juli bei einer Premiere in London nach. Zeigten sich Stars wie Cillian Murphy (47), Emily Blunt (40), Matt Damon (52), Robert Downey Jr. (58) und Florence Pugh (27) erst noch auf dem roten Teppich, verliessen sie vor Beginn der Filmvorführung das Event.