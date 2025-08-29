Schauspiellegende Mario Adorf über den Tod: «Hätte gerne losgelassen»

An der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises im vergangenen Herbst konnte Adorf krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Und auch im neuen «Hörzu»–Interview überrascht er mit nachdenklichen Worten zum Tod. «Die Erfahrung, die ich dieses Jahr gemacht habe, war schon sehr negativ», sagt er auf die Frage, ob er immer noch «keine Angst vor dem Sterben habe». Und weiter: «Es gab einen Punkt, an dem ich dachte: ‹Das langt jetzt.› Da hätte ich eigentlich gerne losgelassen.»