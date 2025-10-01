Scheidung bei Nicole Kidman: Keith Urban singt über Gitarristin

Damit scheint Urban zumindest in Teilen eine anonyme Quelle zu bestätigen, die mit dem US–Magazin «People» gesprochen hat. «Ihre Trennung wird dramatisch», sagte der Insider kürzlich. Kidman soll sich «verletzt und betrogen» fühlen. «Sie wollte ihre Ehe retten und glaubte, dass es noch möglich wäre. Doch es sieht so aus, als sei er längst weitergezogen.» Ausserdem hatte das US–Promi–Portal «TMZ» unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, dass Urban schon eine neue Partnerin haben soll. «Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Keith mit einer anderen Frau zusammen ist», wurde aus Kidmans Umfeld zitiert. In Nashville wisse jeder Bescheid.



Urban hatte ursprünglich die Beziehung von ihm und Kidman in dem Song thematisiert, wie er 2017 laut «People» erklärte. «Das Schreiben des Liedes ging sehr schnell, weil ich buchstäblich nur an Nic und mich dachte, an unsere Beziehung am Anfang und an einige der Dinge, die wir gesagt hatten», erinnerte sich Urban damals. «Und all das ist in den Song eingeflossen.»