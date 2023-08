Scheidung durch: Halle Berry muss 8.000 Dollar Kindesunterhalt zahlen

Am Set kennengelernt

Martinez und Berry waren von 2010 bis 2015 ein Paar. Die beiden hatten sich am Set des Films «Dark Tide» (2012) kennengelernt. Nach zwei Jahren Ehe beantragten die beiden die Scheidung. «Schweren Herzens haben wir die Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen», sagten sie in einem gemeinsamen Statement. «Wir gehen mit Liebe und Respekt füreinander weiter und konzentrieren uns gemeinsam darauf, was für unseren Sohn am besten ist.»