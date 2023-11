Scheidung und Streik: Sofia Vergara hatte ein «sehr schwieriges» Jahr

«Ich habe gesehen, wie meine Freunde kämpfen mussten»

Zum einen spricht Vergara damit ihre Trennung von ihrem Schauspielkollegen Joe Manganiello (46) an. Zum anderen geht sie auf den mehrmonatigen Arbeitskampf der US–Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG–AFTRA) ein, die sich den zuvor bereits streikenden Hollywood–Drehbuchautoren der Writers Guild of America (WGA) angeschlossen hatte. Die Traumfabrik stand dadurch viele Wochen gewissermassen still.