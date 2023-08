Scheidung von Joe Manganiello: Sofía Vergara besteht auf ihren Ehevertrag

Sofía Vergara (51) und Joe Manganiello (46) drücken bei ihrer Scheidung auf die Tube. Am 17. Juli hatte das Paar in einem gemeinsamen Statement bekannt gegeben, dass es sich trennt. Zwei Tage später reichte er offiziell die Scheidung ein. Nun hat «People» berichtet, dass sie auf den Antrag geantwortet hat. Wie der «True Blood»-Star gebe auch die «Modern Family»-Darstellerin «unüberbrückbare Differenzen» als Grund für die Trennung an.