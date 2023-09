Schell-Tochter Marie Theres Relin: Missbrauchsvorwürfe gegen Onkel

Schauspielerin und Autorin Marie Theres Relin (57) erhebt in ihrem Buch «Szenen keiner Ehe» laut dem Magazin «Bunte» Missbrauchsvorwürfe. In dem Werk, das sie zusammen mit ihrem Ex–Mann Franz Xaver Kroetz (77) geschrieben hat, heisst es demnach von der Tochter der Schauspielerin Maria Schell (1926–2005): «Ich wurde als Vierzehnjährige von meinem Onkel sexuell missbraucht, verführt, entjungfert – ohne Gewalt, aber gegen meinen Willen.»