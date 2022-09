Bei Rock im Park in der Arena war es dann noch mal fantastischer und intensiver. Da waren schon von Anfang an richtig viele Leute da. Das war ein anderes Level und da könnte ich mich sehr gerne dran gewöhnen. Das Tolle war auch, dass ich dieses Jahr wirklich nur grossartige Menschen hinter der Bühne kennengelernt habe. Ich werde meinen ersten Festival-Sommer also in sehr guter Erinnerung behalten.