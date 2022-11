Es dürfte sich um eine der angenehmeren Verpflichtungen als Royal gehandelt haben, der Prinz William (40) am vergangenen Mittwoch (2. November) in London nachging. Denn als Schirmherr der Royal African Society - ein Amt, das er 2016 von Queen Elizabeth II. (1926-2022) übernahm - ging es für ihn unter anderem auch ins Kino: Seit dem 28. Oktober und noch bis zum 6. November findet in London «Film Africa 2022» statt. Das Festival, das von The Royal African Society präsentiert wird und erstmals 2011 stattfand, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum.