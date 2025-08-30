«Schlaflose Nächte»: Esther Sedlaczek meldet sich aus der Babypause

Der Blaue Panther wird in insgesamt fünf Kategorien verliehen. Bis zum morgigen 31. August können die Zuschauer noch über den Publikumspreis für die «Beliebteste Reality–Serie» entscheiden. Neben «Bushido & Anna–Maria – Alles auf Familie» und «Diese Ochsenknechts» steht «Kaulitz & Kaulitz» zur Auswahl. Vom 8. bis zum 22. Oktober kann das Publikum dann auch noch über einen Preis in der Kategorie Social Media abstimmen. Bereits im Juni hat Ministerpräsident Markus Söder das scheidende Münchner «Tatort»–Duo Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl am Set ihres letzten Falls mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten überrascht.