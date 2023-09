«Schlag den Star»: Chris Tall gewinnt gegen Pietro Lombardi

Pietro Lombardi (31) und Chris Tall (32) haben sich im TV duelliert: In der ProSieben–Sendung «Schlag den Star» traten der Musiker und der Komiker am Samstagabend (2. September) live auf ProSieben gegeneinander an. Am Ende konnte Chris Tall jubeln, er triumphierte nach zwölf Spielen mit 68:12 klar über Lombardi. Der Sieger einer laut dem Sender «kürzesten ‹Schlag den Star›–Ausgaben» darf sich über 100.000 Euro freuen. Durch den Abend führte wie üblich Elton (52), während Ron Ringguth (57) kommentierte.