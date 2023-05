«Schlag den Star»: Das sind die Gewinner der ersten Duo-Ausgabe

Welche Strapazen auf sie zukommen würden, schätzten The BossHoss vor der Show bereits richtig ein. «Die Sendung geht [...] unfassbar lang, was sehr anstrengend sein wird, wir haben also einen sehr gesunden Respekt davor», hatte Völkel Anfang Mai im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten. «Vielen Dank an euch, dass ihr so lange durchgehalten habt», bedankte sich Moderator Elton (52) am Schluss der Sendung entsprechend auch beim Publikum.