«Schlag den Star»: Die Ehrlich Brothers gewinnen überlegen

Sie hatten von Anfang an die Nase vorne – und siegten schliesslich überlegen mit 68 zu 10 Punkten: Die Ehrlich Brothers Andreas (46) und Chris (42) liessen die «The Taste»–Köche Tim Raue (50) und Alexander Kumptner (41) am Samstagabend (2. November) alt aussehen. Am stärksten kämpfte in der ProSieben–Show «Schlag den Star» allerdings der Moderator. Denn Matthias Opdenhövel (54) war hörbar erkältet und krächzte sich durch die fünfstündige Live–Sendung, die erst um 01:17 Uhr endete.