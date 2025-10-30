«Schlag den Star»: Die «heute-show» trifft auf «Bratwurst & Baklava»

Am kommenden Samstag (1. November) gibt es bei der neuen Ausgabe von «Schlag den Star» eine geballte Ladung Comedy. In der Live–Show auf ProSieben duellieren sich die beiden Satiriker der «heute–show» von ZDF, Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster (30), mit den beiden Comedians des Podcasts «Bratwurst & Baklava», Özcan Cosar (44) und Bastian Bielendorfer (41).
Bereits im Vorfeld liefern sich die beiden Teams einen Schlagabtausch. «Backwurst und Bratlava? Essen wir zum Frühstück», witzeln das «heute–show»–Team über ihre bevorstehenden Kontrahenten. Diese geben sich wiederum betont lässig und siegessicher – schliesslich gewann das «Bratwurst & Baklava»–Duo die Show im Jahr 2023 bereits einmal. «Ihr seid vielleicht gebildet und intelligent, aber wir sind cool», geben sie auf die Stichelei der «heute–show»–Satiriker zurück.
Satire trifft auf Comedy
Mit gleich vier Comedians dürfte «Schlag den Star» am kommenden Samstag lustig werden. Punkte und das Preisgeld von 100.000 Euro bringen allerdings nicht die witzigen Antworten, sondern die richtigen. Moderator Matthias Opdenhövel (55) führt durch die Show, Ron Ringguth (59) kommentiert das Duell, wenn Team–Satire auf Team–Comedy trifft (live auf ProSieben und Joyn, ab 20:15 Uhr).
Fabian Köster mischt sonst als satirischer «Praktikant» die «heute–show» auf ZDF auf – an der Seite von Lutz van der Horst als «Investigativ–Journalist». Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar sind das ungleiche, aber harmonische Duo aus dem Erfolgspodcast «Bratwurst & Baklava», der humorvoll die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der deutschen und türkischen Kultur beleuchtet.