«Schlag den Star»: Die «heute-show» trifft auf «Bratwurst & Baklava»

Bereits im Vorfeld liefern sich die beiden Teams einen Schlagabtausch. «Backwurst und Bratlava? Essen wir zum Frühstück», witzeln das «heute–show»–Team über ihre bevorstehenden Kontrahenten. Diese geben sich wiederum betont lässig und siegessicher – schliesslich gewann das «Bratwurst & Baklava»–Duo die Show im Jahr 2023 bereits einmal. «Ihr seid vielleicht gebildet und intelligent, aber wir sind cool», geben sie auf die Stichelei der «heute–show»–Satiriker zurück.