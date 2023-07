Mit der Kultkomödie «Männer» (1985) feierten Heiner Lauterbach (70) und Uwe Ochsenknecht (67) gemeinsam ihren grossen Durchbruch. Fast vierzig Jahre später wagen sie nun ein besonderes Duell. Die beiden Schauspielstars treten am 19. August bei «Schlag den Star» auf ProSieben an. Zur Prime Time wird sich dann in bis zu 15 Runden entscheiden, wer beim Wettkampf triumphieren wird.