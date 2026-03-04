«Schlag den Star»: Henning Baum duelliert sich mit Sebastian Ströbel

Henning Baum kennt das Format bereits: 2016 gewann er «Schlag den Star» und schrieb mit zwölf Minuten am Boxsack Sendungsgeschichte. Damals trat er gegen Gewichtheber Matthias Steiner (43) an. Vor dem neuen Duell gibt er sich nun augenzwinkernd und witzelt, gegen den jüngeren Kontrahenten womöglich das Nachsehen zu haben: «Es muss an den natürlichen Alterungsprozess angepasst werden. Ich schlage vor, wer länger auf einem Sandsack liegen kann, gewinnt.»