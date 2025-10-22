«Schlag den Star»: Jan Ullrich stichelt gegen Sven Hannawald

«Ich fühle mich am wohlsten auf Platz 1», gibt sich Hannawald selbstbewusst. Doch auch sein Konkurrent zeigt sich kampfeslustig: «Bei ‹Schlag den Star› machst du schnell den Abflug», stichelt Ullrich in Bezug auf Hannawalds Karriere als Skispringer. Dieser könnte allerdings tatsächlich einen Vorsprung haben: Im Juli 2013 trat er noch gegen einen Nicht–Promi an und holte den Sieg. Unterstützt wurde der Kandidat damals noch von Stefan Raab (59), der «Schlag den Star» 2009 als Ableger von «Schlag den Raab» ins Leben rief.