«Schlag den Star»: Laura Karasek gewinnt das Duell der Powerfrauen

Spannender Schlagabtausch

In den Spielen ging es deutlich friedvoller zu. Zwischenzeitlich feuerten sich die Konkurrentinnen sogar gegenseitig an. Für Spannung war trotz Harmonie gesorgt: Laura Karasek und Motsi Mabuse lagen lange Zeit gleichauf. Nach dem achten Spiel stand es 18:18. Doch dann gab es mehr Punkte zu holen. Einen entscheidenden Schritt in Richtung 100.000 Euro machte Karasek mit ihrem Sieg in Moderator Eltons (51) Kult-Quiz «Blamieren oder kassieren».