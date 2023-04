Am 27. Mai ist es ab 20:15 Uhr auf ProSieben wieder so weit: «Schlag den Star» geht in eine neue Runde und dieses Mal werden sich die Musiker Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51) von The BossHoss mit den Comedians Bastian Bielendorfer (38) und Özcan Cosar (42) aus dem Podcast «Bratwurst und Baklava» duellieren.