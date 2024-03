«Schlag den Star»: Paul Panzer schlägt Kaya Yanar und Zeitumstellung

Eine Tradition, die sich auch ohne Showerfinder Stefan Raab (57) durchgesetzt hat, ist die fürstliche Spieldauer des «Schlag den Star»–Formats. Und so dauerte das Duell der beiden Komiker Paul Panzer (Dieter Tappert, 52) und Kaya Yanar (50) am Ostersamstag bis tief in die Nacht und verpasste denkbar knapp die Zeitumstellung um 2:00 Uhr. Letztendlich hatte in der jüngsten Ausgabe der ProSieben–Show, die ganz unter dem Motto Ostern stand, die Kunstfigur Paul Panzer das bessere Ende für sich gepachtet.