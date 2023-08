«Schlag den Star»: Pietro Lombardi tritt gegen Chris Tall an

Pietro Lombardi (31) und Chris Tall (32) werden sich bald im TV duellieren: In der ProSieben-Sendung «Schlag den Star» treten der Musiker und der Komiker am Samstag, den 2. September (20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn), gegeneinander an. Die beiden Kandidaten gehen motiviert in die Show: