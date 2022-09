Am Format von «Schlag den Star» ändert sich für die neue Ausgabe nichts. In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro, und Elton (51) führt wie gewohnt als Moderator durch die Live-Sendung, wie der Sender am Mittwoch bekannt gab.