«Schlag den Star»: Uwe Ochsenknecht holt sich den Sieg

Verlobung und Hochzeitstag

Doch es gab noch mehr zu feiern: «One year - no matter what they say» (Dt. «Ein Jahr - egal, was sie sagen»), schrieb Jimi Blue Ochsenknecht zu einem Blumenstrauss und einer Verlobungsringzeichnung. Damit bezog er sich auf die Verlobung, die er und seine Freundin vor einem Jahr am Rande der Hochzeit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (23) mit Nino Sifkovits feierten.