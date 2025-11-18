Schlaganfall war für Queen-Star Brian May ein «Weckruf»

Es hätte schlimm ausgehen können: Im September 2024 erlitt Brian May (77) einen Schlaganfall. Der legendäre Queen–Gitarrist verlor von einem Moment auf den anderen die Kontrolle über seinen linken Arm. Jetzt, gut ein Jahr später, sprach der 77–Jährige in der ITV–Sendung «Love Your Weekend with Alan Titchmarsh» ausführlicher über den Vorfall, wie unter anderem «Mirror» berichtet.