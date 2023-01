Schlager-Duo Fantasy: «Die Tour-Absage war unumgänglich»

Das Album entstand, während und nachdem Sie sich als Fantasy umstrukturiert haben. Warum war eine Veränderung nötig und was hat sich verändert?

Martin Hein: Das ist so, wie es in jeder normalen Beziehung sein kann. Irgendwann ist alles so eingefahren und es gibt kein rechts und links mehr, sodass es besser ist, getrennte Wege zu gehen, damit sich jeder frei entfalten kann. Wir haben das für uns gebraucht, um wieder mehr zu uns selbst zu finden und wir glauben, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Es fühlt sich gut an.