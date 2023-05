«Schlagerboom Open Air»: Zwei Überraschungsgäste bei Silbereisen-Show

Al Bano (79) und Romina Power (71) «werden bei Florian Silbereisen in der Stadionshow in Kitzbühel endlich wieder gemeinsam ihre ganz grossen Hits singen», heisst es in einer Mitteilung des Veranstalters Semmel Concerts. Dabei hatte der italienische Sänger 2018 nach Jahrzehnten im Showgeschäft seinen Rücktritt von der Bühne bekannt gegeben und sich zusammen mit seiner Romina bei einem letzten TV-Auftritt in der Silbereisen-Show «Schlagerchampions» verabschiedet. Jetzt kehren sie noch einmal als Duo Al Bano & Romina Power auf die Bühne zurück.