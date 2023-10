«Schlagerbooom 2023»: Das waren die emotionalen Höhepunkte

Am Samstagabend stieg in der Dortmunder Westfalenhalle die grösste Schlagerparty des Jahres. Moderator Florian Silbereisen (42) hatte unter dem Motto «Alles funkelt! Alles glitzert!» zu seiner Sendung «Schlagerbooom 2023» im Ersten geladen. Und natürlich folgten seinem Aufruf die absoluten Grössen des Genres. Unter anderem präsentierte Andrea Berg (57) ihr neues Album, das ebenfalls am 20. Oktober auf den Markt kam. Auch Howard Carpendale (77) präsentierte dort sein neues Werk «Let's do it again». Doch ein Auftritt überstrahlte an diesem Abend alle anderen: Die Sängerin Michelle (51) kündigte kurz zuvor an, sich im kommenden Jahr mit einem letzten Album von ihren Fans endgültig zu verabschieden und ihre Karriere zu beenden.