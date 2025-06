«Schlagerbooom»: Florian Silbereisen singt im Duett mit Dieter Bohlen

Dieter Bohlen: «Du kannst ab morgen Helene zu mir sagen»

«War doch gut, oder?», war er trotz der Gitarre um seinen Hals nach dem Auftritt zufrieden. «Flori, wir müssen noch etwas ganz Neues machen, neue Sendung, neue Platte, wir müssen uns was überlegen», zeigte sich der Musikproduzent ganz euphorisch. «Wir bleiben in Kontakt und schauen, was passiert. Ich sage mal so, wir sind für Tournee–Angebote offen», witzelte Silbereisen und resümierte: «So verschieden wir auch sein mögen. Wir können uns die Meinung sagen und wir können uns trotzdem vertragen. Insofern wäre das doch eigentlich ganz wünschenswert, wenn wir uns alle ein bisschen besser vertragen würden, auch wenn wir eben nicht immer einer Meinung sind.» Bohlen antwortete süffisant in Anspielung auf Silbereisens Ex–Partnerin Helene Fischer (40): «Du kannst ab morgen Helene zu mir sagen.» So weit wolle man nicht gehen, sagte Silbereisen.