«Schlagerbooom Open Air»: Bohlen und Silbereisen planen Überraschung

Bohlen hat der «Bild»–Zeitung verraten: «Wir werden alle überraschen!» Um was für eine Überraschung es sich genau handelt, verrät der 71–Jährige aber noch nicht. Die Tageszeitung möchte aber wissen, dass er und Silbereisen wohl bei der Show gemeinsam singen werden. Der Moderator hüllt sich ebenfalls noch in Schweigen: «Auch ich lasse mich überraschen, was letztendlich wirklich auf der Bühne passiert! Die Show ist live, da weiss man nie...»