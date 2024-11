Schlagerkönigin Helene Fischer kündigt zusätzliche Tour-Termine an

Am 10. Juni 2026 geht es demnach jetzt auch ins Rudolf–Harbig–Stadion in Dresden, wo Fischer «gemeinsam den Sommer feiern» wolle. Am 7. Juli möchte Fischer in der Heinz von Heiden Arena in Hannover «eine unvergessliche Nacht voller Emotionen mit euch» verbringen und für den 3. Juli ist im Hamburger Volksparkstadion eine Zusatzshow geplant. Sie freue sich schon «unendlich auf all die Momente, die wir 2026 gemeinsam kreieren werden».